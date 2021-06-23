الرياضة
“فيفا” يصدم برشيد بسبب لوفومبو
قضت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بأداء يوسفية برشيد 50 مليون سنتيم، للاعب الكونغولي هيريتيي لوفومبو، بعد أن تأخر في صرف مستحقاته العالقة، منذ أن لعب له الموسم الماضي. وعلمت “الصباح”، أن لجنة النزاعات هددت يوسفية برشيد بحرمانه من التعاقدات، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال لمأكمل القراءة »
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