حوادث
التحقيق مع “مخازنية” ضمن شبكات تهريب
إيداع ستة منهم السجن واعترافات بتلقيهم مبالغ مالية مقابل السماح بانطلاق زوارق المخدرات أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية باستئنافية الناظور، الأربعاء الماضي، بإيداع أربعة عناصر للقوات المساعدة سجن سلوان، للاشتباه في تورطهم في تسهيل إبحار زوارق محملة بالحشيش، ووجود علاقات مالية مع أشهر البارونات. وحسب مصدر مطلع، فإن أحد “المخازنية”أكمل القراءة »
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