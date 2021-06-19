اذاعة وتلفزيون
تراجع نسب مشاهدة المسلسلات التركية
بداية نفور المشاهدين منها بسبب طول فترة بثها وبعدها عن الثقافة المغربية تراجعت المسلسلات التركية المدبلجة بشكل ملحوظ في عدد المشاهدات في التلفزيون، بعدما كانت تحقق مشاهدات قياسية، وفق تقرير أسبوعي صادر عن مؤسسة “ماروك ميتري” المتخصصة في قياس نسبة المشاهدات على القنوات الوطنية. ووفق التقرير ذاته، فإن الصدارة لأولأكمل القراءة »
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