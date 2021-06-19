fbpx
اذاعة وتلفزيون

تراجع نسب مشاهدة المسلسلات التركية

منذ ساعتين
بداية نفور المشاهدين منها بسبب طول فترة بثها وبعدها عن الثقافة المغربية تراجعت المسلسلات التركية المدبلجة بشكل ملحوظ في عدد المشاهدات في التلفزيون، بعدما كانت تحقق مشاهدات قياسية، وفق تقرير أسبوعي صادر عن مؤسسة “ماروك ميتري” المتخصصة في قياس نسبة المشاهدات على القنوات الوطنية. ووفق التقرير ذاته، فإن الصدارة لأولأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى