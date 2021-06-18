الصباح الفني
السرغيني: دعم الأغنية بيروقراطي
كيف دبرت فترة التوقف الفني خلال فترة جائحة كورونا؟ رغم أن التوقف الاضطراري كان قاسيا ومكلفا بالنسبة إلى أغلب الفنانين الشعبيين، إلا أنني حاولت أن أجعل منه فرصة لمراجعة الذات، وتنقيح بعض المشاريع الفنية المؤجلة منها مشروع فيلم سينمائي اشتغل عليه منذ سنوات، إذ عكفت على إعادة كتابة السيناريو الخاصأكمل القراءة »
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