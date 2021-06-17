الرياضة
مرشاد يعود إلى تداريب السريع
استأنف هشام مرشاد، مهاجم سريع وادي زم، تداريبه، يعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين، منذ مباراة شباب المحمدية في 19 دجنبر الماضي. وأكد مرشاد أنه شرع في حصص الجري، مع الاشتغال على الجانب البدني، بقيادة المعد البدني إبراهيم المنفلوطي، من أجل العودة تدريجيا إلى مستواه السابق، وتعويض ما ضاع منهأكمل القراءة »
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