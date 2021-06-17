حوادث
إيقاف متهم بالسطو على حلي
تمكن رجال الشرطة العاملون بالدائرة الأمنية الخامسة، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، الأحد الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 38 عاما، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة محتويات محل للمجوهرات ومبالغ مالية وصفت بالمهمة. وحسب مصدر مطلع، فإن إيقاف المعني بالأمر، جاء بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها العناصرأكمل القراءة »
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