الرياضة
خاليلوزيتش في منأى عن الإقالة
مسؤول جامعي: اجتماع الناخب الوطني بلقجع روتيني لتصحيح الهفوات علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، في منأى عن الإقالة، رغم الانتقادات، التي تعرض لها، عقب المباراتين الإعداديتين أمام غانا وبوركينافاسو الثلاثاء والسبت الماضيين. واستبعد مسؤول جامعي إقالة خاليلوزيتش،مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقده الناخب الوطني مع فوزي لقجع، رئيسأكمل القراءة »
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