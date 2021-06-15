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وطنية

كورونا يلغي الحج مرة أخرى

منذ دقيقة واحدة
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن القرار الصادر عن اللجنة الملكية للحج في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 23 يونيو 2020 المتعلق بالاحتفاظ بنتائج عملية القرعة بلوائح المنتقين، ولوائح الانتظار بالنسبة للتنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار السياحية الخاصة بموسم حج 1441هـ، سيبقى ساري المفعول لاعتماده خلال موسم الحج المقبل، وبذلك لنأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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