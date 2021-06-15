حوادث
قائد يعنف رب أسرة أمام الملأ
النيابة العامة لمراكش تدخل على الخط والضحية متشبث بالمتابعة ينتظر أن تستنطق النيابة العامة بمراكش، قائدا تورط في تعنيف شخص أمام الملأ، وعرضه للضرب. وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، أنجزت أبحاثها التمهيدية في واقعة الاعتداء منذ الجمعة الماضي، إثر تعليمات لوكيل الملك لدى ابتدائيةأكمل القراءة »
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