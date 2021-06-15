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يونس ميكري بطل فيلم تونسي
عمل يجسد فيه للمرة الأولى شخصية باللهجة التونسية ينشغل الفنان يونس ميكري بالتحضير للشخصية التي سيجسدها في الفيلم السينمائي الطويل التونسي، الذي يعتبر تجربة جديدة يخوضها في مساره الفني. وقال يونس ميكري ل”الصباح” إنه سعيد بخوض التجربة الجديدة في مساره، موضحا أنه تلقى عرض المشاركة في الفيلم قبل جائحة كورونا،أكمل القراءة »
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