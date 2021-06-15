الرياضة
الوداد يطلب مهلة من “فيفا”
الفريق يرغب في تقديم موعد مباراته أمام نهضة بركان طلب الوداد الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مهلة إضافية لأداء مستحقات النيجيري ويليام جبور، تجنبا للحرمان من التعاقدات لفترة معينة، بعد أن أصبح الحكم نهائيا بفعل قرار محكمة التحكيم الرياضي “طاس” في القضية. وذكرت مصادر متطابقة، أن الوداد طلبأكمل القراءة »
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