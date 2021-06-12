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الأمن يفك لغز اختراق بنك ألماني
تحويلات مشبوهة من شبكة دولية لـ 16 حسابا بنكيا بجوازات مزورة شرعت غرفة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، في محاكمة ثلاثة موقوفين، أودعوا الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات بسلا، بعدما اخترقوا بنكا ألمانيا يوجد مقره الاجتماعي بفرنكفورت، ويتعلق الأمر بشبكة دولية يقودها مغربي ومهاجران من إفريقيا الغربية، واهتدت مصالح أمنية واستعلاماتيةأكمل القراءة »
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