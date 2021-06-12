الرياضة
أربعة أندية بالشمال تنافس على الصعود للهواة
تتنافس أربعة أندية من القسم الممتاز للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة على بطاقة الصعود إلى القسم الثاني هواة. وتجرى المنافسات لأول مرة على شكل بطولة مصغرة، باتفاق بين الأندية الأربعة المتأهلة، أولمبيك وزان، متصدر المجموعة “ألف”، برصيد 45 نقطة، وجوهرة نجم العرائش، صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وشباب أصيلةأكمل القراءة »
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