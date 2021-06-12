حوادث
“بيرميات” الحصاد تجر دركيين للتحقيق
فلاح اتهم في فيديو أفراد دوريات بتسلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 درهم و300 أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الثلاثاء الماضي، بفتح تحقيق قضائي مع عناصر ثلاث دوريات للدرك، تتكون من تسعة أفراد، ينتمون إلى سدود قضائية تابعة للقيادة الجهوية للدرك بخنيفرة، واستدعاء فلاح يتحدر منأكمل القراءة »
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