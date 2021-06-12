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ريع لوحات تشكيلية لبيت مال القدس
أطلقت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين ودار “مزاد وفن” بطنجة ووكالة بيت مال القدس، الأربعاء الماضي، مبادرة تنظيم مزاد علني، يخصص ريعه لفائدة الوكالة. ووقع هذا البروتوكول المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ومحمد المنصوري الإدريسي، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، و شكري بنتاويت،أكمل القراءة »
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