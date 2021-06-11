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“الثابت والمتحول في الثقافة الشعبية”
صدر عن مؤسسة باحثون للدراسات والأبحاث والنشر والاستراتيجيات الثقافية كتاب: ” الثابت والمتحول في الثقافة الشعبية في المغرب، مقاربة سوسيولوجية” للباحث المغربي يونس اللبازي. ويعد هذا الكتاب، الذي جاء في 130 صفحة من الحجم المتوسط، إجابة عن عدد من الأسئلة التي بات المشهد الثقافي المغربي يطرحها، خاصة في سياق العنايةأكمل القراءة »
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