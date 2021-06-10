الأولى
بنعبد القادر يتهم “بيجيدي” بالابتزاز
استشاط محمد بنعبد القادر، وزير العدل، غضبا، وهو يصرخ في وجه البرلماني عبد الإله الحلوطي، أمين عام نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من العدالة والتنمية، بأنه مارس الضغط والاحتجاج والإضرابات، والأخطر من ذلك الابتزاز، كي يرضخ الوزير لمطالب نقابية غير معقولة. وتبادل الوزير والبرلماني الاتهامات في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلسأكمل القراءة »
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