الرياضة
السريع يدخل تربصا إعداديا ببوزنيقة
دخل سريع وادي زم، أول أمس (الاثنين)، تربصا إعداديا ببوزنيقة، استعدادا للدورات التسع المتبقية من بطولة القسم الأول. ويتواصل معسكر السريع ببوزنيقة، إلى بعد غد (الجمعة)، بقيادة المدرب فؤاد الصحابي، إذ يعول على استرجاع الأنفاس، والعودة بقوة إلى البطولة. وبرمج السريع، أمس (الثلاثاء)، مباراته الإعدادية الأولى، أمام شباب المحمدية بملعبأكمل القراءة »
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