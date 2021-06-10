مجتمع
أوراش البيضاء تستعين بعمال أشباح
شارع “أم الربيع” يئن من بطء الأشغال وأحياء محاصرة بالشاحنات إذا شككت، يوما، في أن المسؤولين بالبيضاء “خارجون عن التغطية”، فتوجه إلى أي شارع بأحيائها الشاسعة، لتتأكد من أنهم لا يأبهون بالبيضاويين، ولا يهتمون بمعاناتهم، مهما علت احتجاجاتهم. لا وجود للجان تتبع الأشغال بالشوارع، أو جهات مكلفة بالمراقبة في كلأكمل القراءة »
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