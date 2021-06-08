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الرياضة

فاخر يعود إلى البطولة

منذ دقيقة واحدة
«مدرب الألقاب» مطالب بإنقاذ المحمدية من النزول ويستعين بروكي والعلوي أعاد هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية لكرة القدم، الإطار الوطني امحمد فاخر، إلى واجهة البطولة، بعد تعيينه مدربا للفريق، أول أمس (الأحد). ومن المقرر أن يكون فاخر شرع في مهامه أمس (الاثنين)، بمساعدة رشيد روكي، المدرب السابق، وعبد العاليأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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