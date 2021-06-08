الصباح الفني
الشميطي تفتح موسم الأعراس
طرحت قبل أيام «شوف الدموع» بعدما تغنت بها نوال الكويتية افتتحت المغنية إيمان الشميطي، بعد الركود الذي عرفته الساحة الفنية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، موسم الأعراس الخليجية، إذ أحيت قبل أيام إحدى حفلات الزفاف بالدوحة. وشاركت الشميطي بعض تفاصيل عودتها إلى إحياء الحفلات، مؤكدة أنها، أخيرا، تمكنت من الغناءأكمل القراءة »
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