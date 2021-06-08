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الصباح الفني

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منذ دقيقة واحدة
دفن زوجته فوجدها في المنزل في واقعة غريبة، عاد هندي من جنازة زوجته وحفل تأبين لها، ليجدها على قيد الحياة في منزل الزوجية. وتعود تفاصيل الواقعة عند إدخال موتيالا جيريجاما، 75 عاما، للمستشفى الحكومي العام في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش، بجنوبي الهند، بعد إثبات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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