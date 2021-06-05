مخمور يقتل يتسبب في قتل شخصين أثناء تصوير “كليب” ل”أمينوكس” و”البيغ”

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح، ثلاثة منهم حالتهم حرجة، في حادثة سير وقعت ليلة الجمعة-السبت بالدار البيضاء.

وعلم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة الدار البيضاء سطات، أن شخصا كان يقود سيارة خفيفة بسرعة مفرطة، صدم عدة أشخاص أثناء تصويرهم فيديو “كليب” للمغنيين “أمينوكس” و”البيغ” عند ملتقى الطرق الكائن بين شارع غاندي وشارع يعقوب المنصور، وأردى إثنين منهم قتيلين على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف أيضا إصابة أربعة أشخاص بجروح، من بينهم سيدة، ثلاثة منهم ومن ضمنهم سائق السيارة، حالتهم حرجة.

وأشار إلى أنه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف وشاحنة صهريجية لموقع الحادث لتأمين عملية التدخل.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتقلي العلاجات الضرورية.