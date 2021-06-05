حوادث
قرصنة أقنان سرية لزبناء بنوك
الموقوف أوهم ضحاياه بقدرته على إعفائهم من رسوم السحب وعطل بطائقهم ليستولي عليها أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، صباح أمس (الخميس)، متلاعبا في أقنان سرية لبطائق السحب البنكي الأوتوماتيكي، والاستيلاء على أموال الزبناء بطرق احتيالية، بعدما استهدف وكالات بنكية مختلفة. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل