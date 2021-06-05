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ذبح مصل داخل مسجد بمراكش
تجري المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، منذ مساء أول أمس (الخميس)، أبحاثا مع بقال يبلغ من العمر 47 سنة، تورط في جريمة قتل بشعة ارتكبت أثناء صلاة العصر، داخل مسجد بمنطقة سيدي يوسف بني علي. وقضى المشتبه فيه ليلته الأولى رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الأمن، إذ تواصلت صباح أمسأكمل القراءة »
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