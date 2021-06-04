حوادث
النصب والتزوير يورطان زوجة بالبيضاء
فتحت حسابا بنكيا باسم صديقتها واستغلت الشيكات في معاملات تجارية ورط النصب والتزوير زوجة تنتمي إلى وسط ثري بالبيضاء، بعد أن قامت بسرقة بطاقة تعريف وطنية لصديقتها واستغلتها في فتح حساب بنكي، والحصول على دفتر شيكات قدمتها مقابل معاملات تجارية، قبل افتضاح أمرها واعتقالها من قبل الشرطة القضائية للحي الحسني.أكمل القراءة »
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