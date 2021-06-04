مجتمع
عامل مكناس يدعو لتبسيط المساطر الإدارية
احتضنت قاعة المحاضرات بمقر عمالة مكناس أكدال، أخيرا، لقاء تواصليا يروم التعريف بمقتضيات قانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تطبيقه. وفي كلمة له للمناسبة، أكد عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، أن هذا اللقاء التحسيسي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث علاقة جديدة بين الإدارةأكمل القراءة »
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