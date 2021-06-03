الرياضة
دياز الأفضل في إنجلترا
اختار الصحافيون البريطانيون، روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، لينال لقب الأفضل هذا الموسم في «البريمير ليغ». وتألق دياز في دفاع «السيتي»، بعدما التحق بالفريق في شتنبر الماضي، ليضمن مكانا رسميا في فريق بيب غوارديولا، ويتوج بلقب «البريمير ليغ». وتفوق دياز، ذو الجنسية البرتغالية، على هاري كاين، لاعب توتنهام وهداف الموسمأكمل القراءة »
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