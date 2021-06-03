الرياضة
لاعبو الخميسات يضربون
قاطع لاعبو الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم تداربب أول أمس (الثلاثاء)، احتجاجا على تأخر إدارة الفريق في صرف مستحقاتهم المالية العالقة. وهدد لاعبو الفريق الزموري بمواصلة الإضراب، إلى أن تفرج إدارة الفريق عن مستحقاتهم، حسب أحدهم. ولم يتوصل لاعبو الاتحاد الزموري للخميسات بمنح سبع مباريات، إضافة إلى راتب شهرين، كماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل