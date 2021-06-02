وطنية
إصلاح الصحة “بلا خبار” الأطباء
رئيس هيأة الأطباء يفجرها: العثماني لم يستشر معنا في مشروع قانون جلب الأجانب فجر محامدين بوبكري، رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، قنبلة في وجه رئيس الحكومة، واحد من أكبر الداعين إلى الديمقراطية التشاركية، حين اتهمه بتغييب المهنيين خلال التداول في مشروع قانون 21-33 المغير لقانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.أكمل القراءة »
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