الرياضة
لجنة مؤقتة لتسيير الريكبي
الفردوس حصر مهمتها في إعداد جمع لانتخاب مكتب مديري عين عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية للريكبي، طبقا للفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30- 09، بعد أزيد من سنة على توجيه إعذار لها، بسبب الاختلالات في التسيير، الذي عرفته في السنواتأكمل القراءة »
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