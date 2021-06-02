الرياضة
أرنولد: العنصرية تـجاوزت الحـدود
لاعب ليفربول طالب بالاتحاد ضدها ومواجهتها بقوة قال ألكسندر ترينت أرنولد، لاعب ليفربول، إن الإهانات العنصرية التي يتعرض لها اللاعبون على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوزت الحدود وباتت غير مقبولة. وأوضح أرنولد في حوار مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن على الجميع الاتحاد لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهتها بقوة. وأضاف لاعب ليفربول أنهأكمل القراءة »
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