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الصباح الفنيوطنية

فضح مغالطات إسبانيا ومخططاتها العدوانية

منذ يوم واحد
بوريطة رفقة وزيرة خارجية إسبانيا (أرشيف)
الأحزاب تتهم حكومة مدريد بزعزعة الثقة واستهداف القضية الوطنية هددت السلطات المغربية بقطع علاقتها الدبلوماسية الشاملة مع اسبانيا في حال تقديم الحماية القانونية لإبراهيم غالي، زعيم ميليشيات بوليساريـو، بالتواطـؤ مع جنرالات الجزائر قصد تهريبه خارج التراب الإسباني بهوية مزورة، وعدم تقديمه للعدالة التي التمست إحضاره لمحاكمته الثلاثاء المقبل، على جرائمهأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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