اذاعة وتلفزيون
العرايشي: وداعا “السيتكومات”
التخلي عن قناة “أفلام تيفي” ومشاريع رقمية جديدة في الأفق أكد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، والمخصص لتقديم عروض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية “صورياد دوزيم”، بحضور عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أنأكمل القراءة »
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