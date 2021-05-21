حوادث
حرب شوارع بين جماهير الجيش وسلا
أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت، أول أمس (الأربعاء)، شخصين، على خلفية مواجهات دموية، بين «إلترات» لفريقي الجيش الملكي والجمعية السلاوية. وعلمت «الصباح»، أن المواجهات بين الفصيلين المذكورين أسفرت عن تخريب العشرات من السيارات النفعية، إضافة إلى سيارتين تابعتين للأمن الإقليمي بسلا، على مستوى شارع عبدأكمل القراءة »
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