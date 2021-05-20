الأولى
استعمالات انتخابية للمناصب العليا
وثائق توظيف تكشف تبادل منافع بين “بيجيدي” و”العدل والإحسان” تفوح منها رائحة الانتخابات فجرت تسريبات وثائق توظيف، فضيحة استعمال انتخابي للمناصب العليا من قبل حزب رئيس الحكومة في مكاتب مؤسسات عمومية توجد تحت وصاية وزراء من العدالة والتنمية. وفتحت شركة وطنية باب الترشيح لشغل مناصب حساسة تتعلق بقطب الموارد البشريةأكمل القراءة »
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