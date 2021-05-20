الرياضة
21 لاعبة في تجمع المنتخب
المعسكر ينتهي غدا بسبب منافسات البطولة وجه الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، الدعوة إلى 21 لاعبة من البطولة الوطنية، للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وينتهي التجمع الإعدادي، غدا (الجمعة)، من أجل فسح المجال أمام اللاعبات للعودة إلى أنديتهن للاستعداد لمنافسات البطولةأكمل القراءة »
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