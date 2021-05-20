الرياضة
مدربو “الكاك” دون أجور لأربعة أشهر
المكتب أهملهم وركز على إنقاذ الفريق من النزول علمت «الصباح» أن أطر ومدربي النادي القنيطري لكرة القدم لم يتوصلوا برواتبهم منذ أربعة أشهر، بسبب الأزمة الخانقة، التي يمر منها الفريق. وكشف مصدر مطلع أن مدربي الفئات الصغرى لم يتسلموا مستحقاتهم المالية، رغم نداءاتهم المتكررة، جراء الوضعية الاجتماعية الصعبة، التي يعانونها.أكمل القراءة »
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