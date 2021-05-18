حوادث
إحضار رئيس جماعة بتازة متهم بالاختلاس
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، بإحضار رئيس جماعة أولاد زباير بتازة، من حزب الاستقلال، بواسطة دفاعه لجلسة فاتح يونيو المقبل، بعدما تخلف عن رابع جلسة لمحاكمته في حالة سراح لأجل الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ. وأعادت هيأة الحكم استدعاء 5 شهود للاستماع لإفادتهم بخصوص المنسوب للمتهمأكمل القراءة »
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