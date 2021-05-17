حوادث
اعتداء على صحافيين عروا فضيحة عقارية
تعرض إعلاميون ببنسليمان لاعتداءات جسدية ولفظية وتم تكسير معداتهم، من قبل “بلطجية” من أتباع أحمد الداهي، رئيس جماعة عين تيزغة، وأحد نوابه، الثلاثاء الماضي. ونزع أحمد الداهي، جبة رئيس الجماعة، التي تعد أغنى جماعات المملكة المغربية، وارتدى جبة “بلطجي”، بعدما أزبد وأرغى، منهالا بالسب والشتم والقذف في حق مجموعة منأكمل القراءة »
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