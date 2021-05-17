الرياضة
مجزرة تيسيما تخرج الوداد عن صمته
الفريق وجه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى موتسيبي والبنزرتي يحذر من مباراة الإياب وجهت إدارة الوداد، رسالة احتجاج، شديدة اللهجة، لباتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، بعد فضيحة التحكيم التي شهدتها مباراة الفريق، أمام مولودية الجزائر، الجمعة الماضي، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادلأكمل القراءة »
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