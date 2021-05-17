حوادث
إتلاف مخدرات بقيمة 26 مليارا بالناظور
جرت بمطرح النفايات الإقليمي الكائن بجماعة أولاد ستوت، قرب زايو، بإقليم الناظور، عملية إتلاف كميات مهمة من مختلف أنواع المخدرات، وكذا السجائر، المحجوزة من قبل مختلف المصالح الأمنية بإقليمي الناظور والدريوش، الاثنين الماضي. وتمت عملية إتلاف المحجوزات المتمثلة في الشيرا والكوكايين وسجائر وحبوب مهلوسة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبحضورأكمل القراءة »
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