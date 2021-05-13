وطنية
الوزارة تعترف بـ”تفويت” مؤسسة للتعليم
مديرية الحي الحسني أكدت التخلي عن إعدادية أنس بن مالك لفائدة جامعة شبه خاصة اعترفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بعد تردد كبير، بقرار تفويتها مؤسسة إعدادية إلى الغير، وإغلاقها نهائيا في وجه التلاميذ الذين سيتوجب عليهم، ابتداء من موسم 2022/2023 البحث عن مؤسسة أخرى لاستكمال مسارهم الدراسي. وقالت المديريةأكمل القراءة »
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