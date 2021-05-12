حوادث
جمعوية متهمة بالتزوير
أودعت جمعوية بفاس، مساء أول أمس (الاثنين)، سجن بوركايز، بعد متابعتها وأشخاص آخرين، بتهم مختلفة تتعلق بالتزوير وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن وقوع جريمة خيالية وتقديم أدلة زائفة عن جريمة خيالية، وأحالتهم على أول جلسة للمحاكمة أمام ابتدائية المدينة. وأحيلت المتهمة المعروفة بتقديم قفف للمحتاجين، صباحا على النيابة العامة فيأكمل القراءة »
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