اذاعة وتلفزيون
تصوير موسم جديد من “جماعتنا زينة”
سيشرع فريق عمل برنامج “جماعتنا زينة” والذي يعرض على قناة “الأولى”، في تصوير حلقات جديدة، يونيو المقبل. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحلقات الجديدة من البرنامج الذي يشرف على تقديم فقراته المغني نسيم حداد، ستعرف مشاركة عدد من الفنانين والمشاهير، علما أنه سيحتفظ بفقراته ذاتها، منها فقرة “كاريوكي” والتي من خلالهاأكمل القراءة »
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