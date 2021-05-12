وطنية
الانتخابات تخرج كتاب الضبط للاحتجاج
قررت النقابة الوطنية للعدل، الاحتجاج أمام وزارة العدل في يونيو المقبل، من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال، واللجوء الى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل. قرار النقابة جاء إثر ما أسمته التطوراتأكمل القراءة »
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