الأولى
التأمين والملف الطبي يفضحان جامعات رياضية
الوزارة تعجز عن مواجهة مغالطاتها بسبب قلة الموارد البشرية وضعف المساطر وتواطؤ موظفين كشف تأمين الممارسين في مختلف الرياضات حجم المغالطات، التي تسوقها بعض الجامعات الرياضية، لتغطية العدد القليل من المنخرطين، وتسويق أرقام من نسج خيال بعض المسيرين، لدفع وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى تخصيص منح مغرية لها. وعلمت “الصباح”،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.