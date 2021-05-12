بانوراما
الاحتراف بـ “هونغ كونغ” والاعتزال بـ “الطاس”
المخلص… عنكبوت مرمى الرجاء (الحلقة الأخيرة) ولد نجيب المخلص، الذي يلقبه أصدقاؤه بـ «شافة» لشبهه الكبير بالممثل الأمريكي الشهير، في 1953 بالحي المحمدي، أحد أحياء العاصمة الاقتصادية، الذي أنجب روادا في جميع المجالات. لعب في بداياته لـ «الطاس» قبل أن ينتقل مطلع 1971 للرجاء، لكي يجاور كبار هذه الحقبة داخلأكمل القراءة »
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