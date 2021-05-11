الرياضة
فرصة أخيرة لأمرابط لخوض المونديال
خاليلوزيتش اشترط عودته إلى أوربا واللاعب يلمح إلى قرب مغادرة النصر باتت أمام نور الدين أمرابط، المحترف بالنصر السعودي، فرصة أخيرة، للعودة إلى المنتخب الوطني، خلال التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وكشفت مصادر مطلعة أن أمرابط عبر عن استعداده لتلبية دعوة الناخب الوطني من جديد، رغمأكمل القراءة »
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