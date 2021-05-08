وطنية
غلاء أسعار العبور يفجر احتجاجات بطنجة
الزيادة وصلت إلى 600 في المائة مقارنة بالفترات العادية عبر عدد من المسافرين المغاربة المقيمين في الخارج والأجانب العالقين بالمغرب، عن استيائهم البالغ من الزيادات الصاروخية التي قررتها شركات الملاحة البحرية في أسعار تذاكر البواخر التي تؤمن الربط بين الميناءين المغربيين (طنجة المتوسط وطنجة المدينة) وميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا.أكمل القراءة »
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